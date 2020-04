Samsung Galaxy Tab A : la célèbre tablette Samsung toujours moins chère

Une offre Samsung à ne pas rater !

Galaxy Tab A : l'endurance d'une championne

Ce produit mis en vente par Cdiscount à un tarif des plus abordables est compatible avec la livraison à domicile gratuite. Vous avez une fois encore le choix de payer le montant demandé en quatre fois (soit 57,78€ par mensualité). Grâce à Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), vous recevrez le colis chez vous sous un jour ouvré. La garantie de base est logiquement valable pendant deux ans. Le site bordelais met tout de même à votre disposition une autre assurance casse + vol d'un an à 29,99€ ou bien 41,99€ pour deux ans.Place aux caractéristiques techniques de la tablette. La Samsung Galaxy Tab A est pourvue d'un écran LCD de 10,1 pouces avec une définition atteignant 1920 x 1200 pixels. À l'intérieur, un processeur Exynos 7904 répond présent, avec une mémoire vive de 2 Go et 32 Go d'espace de stockage. Une carte microSD permet d'étendre l'espace libre jusqu'à 512 Go. Ce modèle est avant tout destiné à la navigation sur internet et sur des applications. Vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D mais les plus gourmands ne fonctionneront tout simplement pas.Si la partie réservée aux photos est assez anecdotique (un capteur 8 mégapixels à l'arrière et un de 5 mégapixels à l'avant), la Samsung Galaxy Tab A assure son rang au niveau de l'autonomie de sa batterie 6150 mAh. En effet, comptez pas moins de trois à quatre jours de fonctionnement avant de devoir effectuer une recharge. Pour arriver à une charge de 100%, il faut patienter environ 3h30. Enfin, un port jack 3,5 mm est bien de la partie.La Samsung Galaxy Tab A est une tablette réservée aux novices et à toute la famille (présence d'un mode enfant). Ses différentes fonctionnalités vont à l'essentiel, ce qui permet une prise en main immédiate. Enfin, son endurance et sa construction robuste sont de véritables atouts. Foncez !