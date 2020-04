Redmi Note 8 : l'excellent smartphone Xiaomi encore à prix cassé

Le grand classique de Xiaomi en promo

Un rapport qualité-prix excellent

Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met toujours à votre disposition le paiement en quatre fois. Vous devrez donc débourser 38,40€ par échéance avec ce mode de règlement. Pour ce qui est de la livraison, comptez 15€ supplémentaires pour l'envoi en suivi. Par contre, vous devrez patienter trois bonnes semaines avant de recevoir le smartphone chez vous. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Une seconde garantie contre la casse d'un an est proposée à 12,99€ et 22,99€ pour deux ans.Ce Xiaomi Redmi Note 8 dispose d'un écran avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Avec cette configuration, vous pourrez naviguer sur les applications comme sur internet sans le moindre ralentissement. Par contre, des concessions au niveau des graphismes des jeux en 3D seront de mise. Mais dans l'ensemble, les performances sont au rendez-vous.Les photos seront capturés via une quadruple caméra placée à l'arrière du mobile. Nous y retrouvons un capteur 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels. À l'avant, c'est un ultime module de 13 mégapixels qui répond présent. Le téléphone est donc très polyvalent dans ce domaine. Sachez aussi qu'il est compatible avec la charge rapide et qu'un capteur d'empreintes digitales est de la partie. Enfin, le design de cet exemplaire est très réussi grâce à sa magnifique robe bleue.Une fois encore, le Xiaomi Redmi Note 8 prouve toute sa fiabilité. Il convient à toute la famille avec ses performances généreuses et son ergonomie exemplaire. C'est une valeur sûre. Ne passez pas à côté !