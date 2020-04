Le vidéoprojecteur Xiaomi Full HD 1080p profite d'une belle promotion

Xiaomi Full HD : pour une image époustouflante

Un vidéoprojecteur Xiaomi très complet

Commençons comme d'habitude avec quelques modalités comme la présence de la livraison gratuite à votre domicile et la possibilité de régler le montant en quatre fois. Si vous choisissez cette manière de payer, vous devrez débourser 94,48€ au moment de l'achat puis 94,47€ par échéance. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit pour bénéficier de cet avantage. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du produit.Il s'agit bien évidemment d'un vidéoprojecteur de la marque Xiaomi. Ce dernier peut projeter une image sur une surface allant de 60 à 120 pouces, avec une définition Full HD. Parmi les fonctionnalités embarquées, nous retrouvons par exemple la technologie HDR 10 qui offrira au contenu visionné une plus large gamme de couleurs. En gros, la qualité cinéma sera clairement au rendez-vous puisque les films profiteront d'un rendu optimal grâce à cet appareil. Le son n'est pas non plus en reste grâce au système audio intégré avec des basses fréquences pouvant aller jusqu'à 90 Hz.En plus de sa qualité d'image irréprochable, ce vidéoprojecteur conçu par Xiaomi embarque quelques éléments appréciables. Citons la présence de Google Assistant qui vous permettra d'utiliser les commandes audio pour naviguer en toute simplicité. Vous pourrez même connecter cet appareil à internet (via le Wi-Fi) pour profiter d'Android TV. Des applications comme Netflix, YouTube et bien d'autres seront alors accessibles. Enfin, ce modèle est compact (ce qui vous permettra de le transporter facilement) et dispose d'un système de dissipation de chaleur intelligente. Il sera à l'abri des surchauffes.Bref, le vidéoprojecteur de la marque chinoise a tout pour plaire. Il se démarque par sa qualité d'image, son aspect Android TV mais aussi son design réussi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter de cette promotion.