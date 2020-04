16 Go de mémoire RAM 3200 MHz pour moins de 80€

Cdiscount : bon prix pour 16 Go de mémoire vive

Un accessoire indispensable pour votre PC

Prenez donc la direction du site Cdiscount où le marchand français propose à ses membres d'acquérir 16 Go de RAM à seulement 76,99 euros. Ces 16 Go de mémoire RAM de la marque PNY (modèle XLR8) sont constituées de deux barrettes de 8 Go chacune.À propos des frais de port, ils sont offerts si la livraison à domicile via le service Colisimo est choisie. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison rapide.La RAM est considérée comme l'une des caractéristiques importantes pour le bon fonctionnement d'un ordinateur et est idéale pour accélérer le temps de chargement de vos logiciels ou vos applications.Concernant ses points forts, la PNY XLR8 (référence MD16GK2D4320016AXR) embarque la technologie DDR4 SDRAM, une vitesse atteignant les 3200 MHz (PC4-25600), un temps de latence caractérisé en CL16, une tension de 1.2 V et un format en DIMM 288 broches.On retrouvera d'autres fonctions comme un dissipateur de chaleur, un bi-canal ou une mémoire sans tampon. Enfin, l'accessoire est garanti 2 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement) de la part de Cdiscount.