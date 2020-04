Un SSD interne PNY 240Go à un prix jamais vu !

Du stockage toujours plus abordable

Un SSD sécurisé

Faisons le tour des modalités mises en place par Cdiscount sur ce produit. Déjà, rappelons la présence du paiement en quatre fois, soit 10,51€ au moment de l'achat puis 10,49€ par mensualité. Ainsi, cet achat sera totalement indolore sur votre budget. La livraison standard est facturée 6,99€ contre 9,99€ en express. Cependant, vous pouvez toujours activer l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année) pour recevoir la commande sous un jour ouvré. Enfin, la garantie fabricant est valable pendant trois ans et celle de Cdiscount pendant deux ans.Ce SSD PNY est un modèle interne au format 2,5 pouces. Il dispose d'un espace de stockage de 240 Go. Il faut bien le reconnaître, ce n'est pas beaucoup mais vous pourrez tout de même y transférer des fichiers peu volumineux (photos, vidéos, documents...) voire quelques petits jeux. L'interface est en SATA 6 Gb/s et le débit de transfert du lecteur externe est de 600 Mo/s. Pour ce qui est du débit de transfert interne, il est de 560 Mo/s en lecture et 460 Mo/s en écriture. Ce modèle fonctionne sur les ordinateurs Linux, MacOS X et Windows Vista (ou supérieur).Il faut également savoir que cet exemplaire comprend des fonctionnalités très appréciables. Par exemple, il profite d'un système antichoc qui lui permettra de résister en cas de chute. Il supportera également les vibrations intenses. Un mode économie d'énergie est également de la partie. Bref, PNY a concocté un SSD performant et sécurisé. Pour terminer, rappelons qu'un tel périphérique viendra booster durablement les capacités de votre ordinateur. Il démarrera plus vite et les applications se lanceront en un clin d'œil.Voilà un SSD abordable mais aussi très efficace. Ses caractéristiques sont vraiment à la hauteur et il vous permettra de stocker quelques fichiers supplémentaires. Dépêchez-vous car les stocks devraient rapidement s'épuiser.