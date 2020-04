Xiaomi Redmi Note 8 : l'excellent smartphone de nouveau à moins de 140€

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

L'excellence Xiaomi à petit prix

Un smartphone bien équipé

C'est via le site Cdiscount que vous allez pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel. La livraison standard à domicile sera effectuée gratuitement et le paiement en quatre fois est toujours d'actualité. Le site bordelais vous demandera 35,84€ par mensualité. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé (puis 29€ la première année). Vous aurez 14 jours pour retourner ce produit si vous n'êtes pas satisfait et la garantie est valable pendant deux ans. Une garantie casse supplémentaire est facturée 10,99€ pour un an et 14,99€ pour deux ans.Pour ce qui est des caractéristiques de ce modèle, le Xiaomi Redmi Note 8 embarque un écran d'une taille de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 665 est de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez lancer plusieurs applications en même temps sans problème mais quelques concessions seront de mise pour les jeux vidéo gourmands en ressources. Mais dans l'ensemble, les performances sont plutôt bonnes pour un mobile aussi abordable.La partie réservée aux photos est assurée par quatre capteurs 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels positionnés à l'arrière du smartphone. La caméra frontale atteint 13 mégapixels. Dans tous les cas, vous pourrez capturer de belles vidéos en 4K. Enfin, terminons avec l'autonomie assurée par la batterie 4000 mAh embarquée. Elle s'élève à environ deux journées complètes pour une utilisation classique du téléphone.Bref, ce Xiaomi Redmi Note 8 est toujours ce qui se fait de mieux pour les plus petits budgets. Il assure son rang dans presque tous les domaines et offre quelques belles fonctionnalités au passage. C'est une valeur sûre pour toute la famille.