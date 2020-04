Smartphone Realme 6 : une alternative au Redmi Note 8 Pro à moins de 200 €

Realme, le parfait concurrent de Xiaomi

Une offre de remboursement immanquable chez Cdiscount

Realme est un constructeur chinois, qui constituait auparavant une sous-marque d'Oppo. L'entreprise est aujourd'hui particulièrement réputée pour ses smartphones vendus à un prix très abordable. Et c'est encore le cas avec le Realme 6, présenté officiellement en Europe il y a quelques semaines.Si vous connaissez le Redmi Note 8 Pro sur le bout des doigts, vous allez rapidement constater des similitudes entre les deux modèles. Ainsi, le Realme 6 possède un écran de 6,5 pouces, soit une taille quasi identique à celle affichée par l'appareil de Xiaomi. Les deux terminaux sont, de surcroît, équipés du même processeur, le MediaTek Helio G90T, et poussent la ressemblance jusque dans les propriétés des capteurs photo à l'arrière. Ils sont en effet au nombre de quatre, respectivement de 64, 8, 2 et 2 mégapixels. Pour les selfies, le Realme 6 ajoute également un module de 16 mégapixels à l'avant.Le smartphone est disponible en plusieurs configurations, possédant plus ou moins de mémoire. Celle qui nous intéresse ici affiche au compteur 64 Go d'espace de stockage et 4 Go de RAM. Vous pouvez la retrouver sur Cdiscount au prix (classique) de 229 €. Mais le site e-commerce ne se contente pas de cela et vous propose, en plus, de vous rembourser 30 € sur votre achat !Il vous suffit, pour cela, de passer de commande avant le 15 mai 2020, de remplir le formulaire de demande et d'envoyer le bulletin à l'adresse indiquée, accompagné de quelques pièces justificatives. De cette façon, votre Realme 6 vous reviendra à seulement 199 € !À moins de 200 €, vous pouvez donc bénéficier d'un smartphone récent et performant, grâce à l'offre de remboursement de Cdiscount. Mais il ne vous reste que quelques semaines pour en profiter...