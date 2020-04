Galaxy Tab A : l'excellente tablette Samsung voit son prix de nouveau chuter

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test de la Samsung Galaxy Tab A

Baisse de prix sur l'excellente tablette Samsung chez Cdiscount

Jusqu'à 13 heures d'autonomie

Direction le site Cdiscount où le site marchand permet d'acquérir sur sa plateforme la Samsung Galaxy Tab A (modèle noir ou gris) au prix de 225,68 euros au lieu de 245,30 euros.Pour information, en raison de l'épidémie de coronavirus, il est préférable de choisir la livraison gratuite à domicile par l'intermédiaire du service Colisimo. Ce produit d'un montant supérieur à 50 euros d'achats est en effet éligible à ce type de livraison.La Samsung Galaxy Tab A du géant coréen est une tablette tactile dotée d'un écran de 10,1 pouces à rétroéclairage par LED (résolution de 1920 x 1200), du système d'exploitation Android 9.0 (Pie), du processeur Samsung Exynos 7904, d'un espace de stockage de 32 Go (avec la possibilité d'étendre la capacité à 512 Go via une carte microSD), d'une mémoire vive de 2 Go et d'une batterie de 6150 mAh ; le tout avec une autonomie maximale de 13 heures (pour un temps de recharge de moins de 4 heures).Côté photo, l'appareil est équipé d'un capteur arrière de 8 Mégapixels et d'un capteur avant de 5 Mégapixels.Pour en finir, le port USB-C/USB 2.0, la miniprise pour casque (3,5 mm), le Bluetooth 5.0 et le Wifi 802.11a/b/g/n/ac sont notamment de la partie du côté de la connectique.