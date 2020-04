Le prix du Xiaomi Redmi Note 8 de nouveau en chute libre !

Pourquoi Clubic recommande le Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

D'excellentes performances

Batterie increvable

Un très bon rapport qualité / prix

Nous devons cette vente flash à Cdiscount. Ce prix extrêmement bas est valable uniquement jusqu'au 20 avril prochain. Le site bordelais vous donne accès au règlement de la commande en quatre fois, soit 35,84€ par mensualité. La livraison standard à domicile est toujours gratuite mais vous devrez patienter pratiquement trois semaines avant de recevoir le smartphone. Sinon, vous avez également la possibilité d'activer l'essai gratuit (puis 29€ la première année) à Cdiscount à volonté. Ainsi, le colis arrivera chez vous sous un jour ouvré. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Passons aux caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 8. Ce dernier dispose d'un écran 6.3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le mobile de la marque chinoise est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Avec une telle configuration, vous pourrez naviguer sur l'interface et entre les différentes applications sans le moindre ralentissement. Par contre, vous devrez faire quelques concessions sur les graphismes des jeux vidéo les plus gourmands en ressources. Mais globalement, il tient la route dans la plupart des cas de figure.Maintenant, évoquons la partie consacrée aux photos. Le Xiaomi Redmi Note 8 peut capturer des vidéos en 4K grâce à ses capteurs 48 mégapixels + 8 mégapixels ultra grand-angle + 2 mégapixels ultra-macro + 2 mégapixels placés dans son dos. En frontal, c'est un module 13 mégapixels qui s'occupe des selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh permet au mobile de tenir pendant deux journées complètes. La recharge à 100% est estimée à deux petites heures.Le Xiaomi Redmi Note 8 est le smartphone parfait pour tous les utilisateurs. Il est abordable et offre de belles fonctionnalités. Le rapport qualité-prix est sensationnel, surtout avec la promotion actuellement en vigueur. C'est maintenant ou jamais.