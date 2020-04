Pack Dyson V11 Absolute Extra Pro + purificateur d'air Pure Cool Me à prix choc !

Le meilleur aspirateur en promotion

Faites respirer votre budget

Nous partons dans les rayons de Cdisount en vue de profiter de cette bonne affaire. Concernant les modalités, vous avez la possibilité de payer quatre fois par carte bancaire (soit 204,58€ au moment de l'achat puis 204,56€ par échéance). La livraison à domicile en express est facturée 10,99€. Cependant, avec l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez la commande sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Tout d'abord, commençons par l'aspirateur Dyson V11 Absolute Extra Pro. Ce dernier est doté d'une batterie à sept cellules pour une autonomie allant jusqu'à 60 minutes. Plusieurs modes sont de la partie afin d'aspirer sur des tapis et même sur des sols durs. En activant le boost, la durée de vie de la batterie descendra à 10 minutes. En contrepartie, rien ne résistera à une telle aspiration. Vous pourrez toujours surveiller l'autonomie restante grâce à un écran LCD intégré. De plus, 11 accessoires sont inclus. Parmi cette liste, nous retrouvons une brosse rouleau doux, une mini brosse motorisée, une batterie supplémentaire ou encore une station murale de chargement.Pour accompagner comme il se doit votre aspirateur flambant neuf, Dyson a décidé d'inclure dans le pack un purificateur d'air Pure Cool Me. Celui-ci purifie logiquement l'air via son filtre Hepa 360° et peut aussi rafraîchir une pièce en été. Dans tous les cas, c'est un air purifié qui sortira de cet appareil très puissant. Les particules ultra-fines seront capturées (pollen, bactéries, squames d'animaux...) pour vous aider à mieux respirer. Le purificateur est si efficace que l'institut Pasteur recommande son utilisation. Enfin, vous devrez utiliser une télécommande pour le contrôler.C'est une promotion exceptionnelle que vous venez de découvrir. Dyson est une marque de référence donc vous ne serez pas déçu. Grâce à l'aspirateur comme au purificateur, votre intérieur sera plus sain et propre que jamais.