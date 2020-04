Un pack Logitech clavier et souris MK235 sans fil à prix réduit

Équipez-vous à petit prix

Le combo parfait

Vous avez l'habitude, c'est le site Cdiscount qui est en charge de cette bonne affaire. Malgré le tarif extrêmement réduit pratiqué par l'e-commerçant bordelais, vous pouvez choisir de payer en quatre fois, soit 6,67€ au moment de l'achat puis 6,65€ par mensualité. La livraison standard à domicile est facturée à 6,99€ et 9,99€ en express. Par contre, si vous êtes abonné au service Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), vous recevrez la commande sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires. La garantie est limitée à une durée de deux ans. Cependant, vous pouvez souscrire à une assurance casse valable un an à 5,99€ et une ultime garantie panne + casse de quatre ans à 8,99€.Ce pack comprend un clavier et une souris Logitech MK235. Le clavier offre des touches confortables et simples à utiliser. Il est parfait pour les débutants qui pourront se familiariser tranquillement avec les différents boutons. Ce modèle est également très robuste et peut même résister aux éclaboussures. De plus, ses pieds sont réglables et les lettres ne disparaîtront pas avec le temps grâce au traitement anti-décoloration appliqué par Logitech.Le clavier comme la souris sont des modèles sans fil qui devront être connectés à votre appareil via un connecteur USB. Sa portée est d'une dizaine de mètres, ce qui offre une connexion relativement stable. En ce qui concerne l'autonomie maintenant, le clavier tiendra sans difficulté pendant trois années complètes et la souris environ une année. Vous n'allez clairement pas gaspiller votre argent dans l'achat de piles. Bref, les périphériques de ce pack sont prêts à l'emploi dès que vous les recevrez.Nous avons déjà terminé notre petit tour. Ils ont beau être classiques, ce clavier et cette souris conçus par Logitech sont des accessoires très efficaces. Ils sont simples à utiliser et conviennent à tous les usages. Cette promotion est à vous !