1 To de stockage pour 50€ avec le disque dur externe Toshiba Canvio Basics

Du stockage à petit prix

Une utilisation simple et efficace

Une fois de plus, Cdiscount est à l'origine de cette bonne affaire bien juteuse. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne souhaite toujours vous faciliter la tâche avec le paiement en quatre fois (soit 13,07€ au moment de l'achat puis 13,05€ par échéance) et la livraison standard à domicile gratuite. Autre bonne nouvelle, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis sous un petit jour ouvré. Activez votre essai gratuit (puis 29€ la première année) pour en bénéficier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Une autre assurance panne + casse de quatre ans est facturée 11,99€.Voici le disque dur externe Toshiba Canvio Basics avec une capacité de 1 To. Il dispose d'une interface en USB 3.0 pour un débit de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s. Vous pourrez donc transférer rapidement vos fichiers et y stocker des jeux, des musiques, des photos et bien plus encore. Il est compatible avec les ordinateurs Windows 7, 8.1 et 10. Ce modèle a d'autres excellentes qualités à son actif.Dès que le disque dur arrive chez vous, il est possible de le brancher et de l'utiliser tout de suite. En effet, la fonctionnalité Plug-and-Play permet de commencer à se servir de ce modèle sans avoir à installer un logiciel. Aussi, Toshiba est un expert en matière de sécurité. Vos données seront donc constamment protégées. Enfin, le design de ce périphérique est extrêmement compact, ce qui vous permettra de le transporter très facilement.Le rapport qualité-prix de ce disque dur conçu par Toshiba est excellent. Ce modèle est une valeur sûre avec des performances généreuses, une construction robuste et une utilisation des plus simples. Il n'attend plus que vous !