Le smartphone Hisense Infinity H30 à prix imbattable

Cdiscount : le Hisense Infinity H30 à moins de 120 euros

Ses points forts

C'est donc le site français Cdiscount qui propose une offre attractive sur l'achat du Hisense Infinity H30.Alors qu'il est normalement vendu à 259 euros, le smartphone voit son prix chuter à 119 euros ; soit une remise immédiate de 140 euros de la part du site marchand.Seul le coloris Ultra violet du téléphone est concerné par l'offre promotionnelle.Au vu du contexte lié à la crise sanitaire, la livraison gratuite à domicile via le service Colisimo du smartphone est uniquement disponible.Concernant les points forts de l'appareil, le Hisense Infinity H30 est un smartphone doté d'un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces (résolution de 2160 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 128 Go par carte micro SD), d'une mémoire RAM de 4 Go, d'un processeur Octa-core Mediateck Helio P70 et d'une batterie de 4530 mAh. Le tout tourne sous Android Pie 9.0.Pour la partie photo, le téléphone est équipé d'une caméra avant de 20 mégapixels et d'une double caméra arrière de 16 + 2 mégapixels.Côté connectique, on retrouvera essentiellement un port USB Type-C et la reconnaissance faciale.