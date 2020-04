Pack Dyson ventilateur purificateur chauffant + purificateur Pure Cool Me en promotion

Faites respirer votre budget avec Dyson

Pour un air agréable

C'est une fois encore Cdiscount qui s'occupe de satisfaire notre porte-monnaie avec cette réduction importante. Rappelons quelques modalités essentielles comme la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois, soit 166,16€ par mensualité. Concernant les frais de port, ils sont facturés à hauteur de 10,99€ pour une livraison à domicile en express. Les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis sous un jour ouvré. Pensez donc à activer votre essai gratuit sans tarder (puis 29€ la première année). La garantie de base est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance panne + reprise de trois ans est proposée à 74,99€ et une autre panne + casse de quatre ans est facturée 109,99€.Le pack en question comprend donc un purificateur multifonctions Dyson Pure Hot + Cool. Il vous permettra de chauffer ou de ventiler la pièce uniquement avec de l'air purifié. De son côté, le ventilateur Dyson Pure Cool Me se contentera de ventiler autour de vous. La marque tient à rappeler que ses appareils ont été testés par l'Institut Pasteur basé à Lille. Au total, 99% des particules fines seront éliminées via ces appareils. Maintenant, entrons plus précisément dans les détails.En plus de refroidir ou de chauffer une pièce, le purificateur multifonctions embarque plusieurs fonctionnalités essentielles. Par exemple, il peut détecter les particules ou encore le gaz grâce à ses différents capteurs. Les filtres indépendants captureront ensuite les polluants pour assainir votre intérieur. Avec son oscillation à 350°, il couvrira l'intégralité de la pièce à chaque instant de la journée. Enfin, vous pourrez même contrôler vos appareils via l'application mobile Dyson Link pour recevoir des rapports en temps réel.Voilà un pack absolument parfait pour respirer un air sain tout au long de l'année. La qualité a un prix et Dyson est une référence en la matière. Cette promotion rendra la facture plus douce, alors n'hésitez pas plus longtemps.