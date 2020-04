Samsung Galaxy Buds : le prix des écouteurs Bluetooth en forte baisse

Encore un excellent produit signé Samsung

Un son exceptionnel

Cdiscount nous régale encore et toujours avec cette énième bonne affaire dénichée sur le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne. Rappelons quelques modalités comme le fait de pouvoir régler la commande en quatre fois. Cela vous reviendra à 20,48€ par mensualité. La livraison standard à domicile est assurée sans frais supplémentaires. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. Enfin, la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans. Une autre assurance casse + vol est facturée 9,99€ pour un an et 12,99€ pour deux ans.Les Samsung Galaxy Buds se connecteront facilement à vos appareils en Bluetooth. Si vous avez en votre possession un smartphone de la marque sud-coréenne, les écouteurs seront appairés directement après l'ouverture de leur boîtier. Pour cela, pensez à télécharger l'application SmartThings. Ce modèle dispose d'un design extrêmement compact pour pouvoir être transporté absolument partout. Mais ce n'est pas tout !Ce que les utilisateurs attendent de leurs écouteurs, c'est bien évidemment un rendu sonore de grande qualité. Les Samsung Galaxy Buds délivrent donc un son détaillé et clair. Autre point important, vous pourrez même passer des appels sans sortir votre smartphone puisque les écouteurs sont équipés de deux microphones (un externe et un intra-auriculaire). Les discussions dans un environnement bruyant ne seront pas impactées. Précisons aussi qu'une paire de Galaxy Buds peut s'associer à plusieurs appareils Galaxy simultanément. Enfin, l'autonomie en lecture continue peut grimper jusqu'à 6 heures, contre 5 heures en communication et 20 heures en veille.Avec ces Samsung Galaxy Buds, vous aurez toujours un son d'une grande qualité à votre disposition. Ils sont également faciles à transporter et parfaits pour faire du sport. Bref, c'est un achat absolument incontournable !