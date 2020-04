Huawei MediaPad T5 : une excellente alternative pas chère à l'iPad

La MediaPad T5 : une tablette qui n'a pas de quoi rougir

Belle promo sur la tablette Huawei chez Cdiscount

Il n'est bien sûr pas question de dénigrer l'iPad, qui reste une tablette tactile de grande qualité. Mais son acquisition représente généralement un budget significatif... Si vos moyens sont plus limités, vous n'avez donc d'autre choix que de vous tourner vers la concurrence. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, puisqu'il existe d'autres solutions intéressantes, à commencer par la MediaPad T5, de Huawei.Car la tablette du constructeur chinois est premièrement équipée d'un bel écran lumineux de 10,1 pouces, capable d'afficher des images en résolution 1920 x 1200. Ses performances sont, de surcroît, tout à fait honorables, grâce à son processeur Kirin 659, doté de huit cœurs, ses 2 Go de RAM et ses 16 Go d'espace de stockage. De plus, vous pourrez utiliser la tablette pour prendre des photos, via ses deux capteurs : un de 5 mégapixels à l'arrière et un de 2 mégapixels à l'avant.Enfin, l'appareil affiche une autonomie particulièrement intéressante, grâce à sa batterie de 5 100 mAh. Il pourra ainsi durer jusqu'à 680 heures en veille et près de 9 heures en lecture vidéo.Mais venons-en plutôt à un des atouts majeurs de la Huawei MediaPad T5 : son prix. En passant commande sur Cdiscount, vous pouvez faire l'acquisition de la tablette à seulement 197,80 €. Cela représente une réduction de plus de 74 € sur le tarif conseillé par le fabricant !De plus, le site e-commerce vous offre la livraison de votre produit, même s'il vous faudra certainement faire preuve de patience, des retards pouvant être constatés durant le confinement. Enfin, vous avez la possibilité de régler votre achat en quatre fois, moyennant moins de 5 euros de frais.Pas le budget pour acheter un iPad ? Pas de problème : la tablette tactile Huawei MediaPad T5 constituera une parfaite solution de remplacement, et à moindre coût.