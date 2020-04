Un disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2To à prix choc

Un disque dur efficace et pas cher

Stockez vos données en toute sécurité

Nous sommes allés sur Cdiscount pour dénicher cette bonne affaire. La livraison standard à domicile est gratuite et comptez 9,99€ pour un envoi en express. De leur côté, les clients Cdiscount à volonté recevront leur colis sous un jour ouvré. Pensez donc à activer votre essai gratuit. Si vous décidez de conserver les avantages, vous serez facturé à hauteur de 29€ la première année. Autre bon point, le paiement en quatre fois est d'actualité, soit 16,65€ au moment de l'achat puis 16,63€ par mensualité. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire face aux pannes + casse est à 11,99€ pour une durée de validité de quatre ans.Ce disque dur fabriqué par Toshiba est un modèle externe avec une capacité de 2 To. Avec un tel espace, vous pourrez stocker sans difficulté des fichiers volumineux comme des vidéos, des photos, des logiciels ou encore des jeux vidéo. Pour commencer à transférer des données, vous devrez seulement connecter ce périphérique à votre ordinateur en USB 3.0. Aucun logiciel n'est requis pour que le disque puisse fonctionner. Pour ce qui est du débit de transfert de l'interface, il peut atteindre jusqu'à 5 Gb/s.Sachez aussi que ce disque dur est compatible avec la plupart des ordinateurs sous Windows (à partir de Windows 7 et supérieur). Toshiba promet également une sécurité optimale pour vos données grâce à une construction robuste. Vibrations et chocs ne viendront jamais menacer l'intégrité du périphérique. Bref, il n'y a pas grand chose à ajouter. Dans tous les cas, vous ne devriez pas être déçu par les performances de cet exemplaire.Le disque dur Toshiba Canvio Basics est une valeur sûre. Cette gamme a déjà fait ses preuves au fil des années en offrant un espace de stockage fiable sur le long terme pour tous les utilisateurs. N'hésitez pas une seconde de plus !