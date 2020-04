Xiaomi Redmi Note 8 : l'excellent smartphone à moins de 150€

Un grand Xiaomi à petit prix

Un smartphone pour tout le monde

Nous sommes chez Cdiscount pour ce superbe bon plan qui n'attend plus que vous. La livraison standard à domicile est assurée gratuitement et comptez 9,99€ en express. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) peuvent recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré. Le paiement en quatre fois est également d'actualité, ce qui vous reviendra à 38,08€ par échéance. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire contre la casse est à 12,99€ pour un an ou 22,99€ pour deux ans.Le Xiaomi Redmi Note 8 dispose d'un écran avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition FHD +. Pour ce qui est de la configuration du mobile, il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ce modèle est plutôt performant puisque vous pourrez naviguer sur l'interface et entre les applications avec un maximum de fluidité. Pour ce qui est des jeux, vous devrez tout de même faire quelques concessions sur les graphismes des productions les plus gourmandes en ressources.Poursuivons notre route en évoquant la partie réservée aux photos. À l'arrière, le mobile de Xiaomi est équipé de quatre capteurs 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels. Vous pourrez donc capturer des vidéos en 4K. En frontal, c'est un ultime module de 13 mégapixels qui répond présent. De son côté, la batterie 4000 mAh tiendra sans problème pendant deux journées complètes. Enfin, la recharge totale prendra seulement deux heures via le chargeur inclus dans le pack.Ce Xiaomi Redmi Note 8 est un très bon modèle avec un rapport qualité-prix tout simplement optimal. C'est un mobile qui convient à tous les membres de la famille puisqu'il est facile à prendre en main et renferme aussi quelques fonctionnalités sympathiques. C'est à vous d'en profiter maintenant !