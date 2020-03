Apple iPad Air Retina : une offre reconditionnée qui vaut le détour 🔥

Un iPad qui n'a pas pris une ride

Un iPad qui a retrouvé l'éclat du neuf

Depuis sa première édition, sortie en 2010, l'iPad s'est imposé comme le compromis parfait entre un ordinateur et un smartphone. La tablette a ensuite connu plusieurs déclinaisons, jusqu'à sa dernière génération, lancée en septembre dernier. Pour autant, les versions plus anciennes demeurent compétitives, comme le prouve l'iPad Air Retina.Comme son nom l'indique, ce modèle comprend en effet un dispositif d'affichage Retina de 9,7 pouces, c'est-à-dire un écran LCD de haute résolution, conçu par Apple. De plus, il est doté du processeur A7 de la marque à la pomme, qui offre des performances largement suffisantes pour une utilisation sur Internet et pour regarder des films ou des séries. L'appareil est également capable de prendre des photos, à l'aide de deux capteurs : un de 5 mégapixels à l'arrière et un de 1,2 mégapixel à l'avant.Par ailleurs, l'iPad Air pourra vous accompagner dans tous vos déplacements, puisqu'il pèse moins de 500 g. Et il ne vous lâchera pas de sitôt : son autonomie s'étend jusqu'à 10 heures, et ce, que vous naviguiez sur le web en WiFi ou que vous regardiez des vidéos.Pour bénéficier de l'appareil d'Apple au meilleur prix, Cdiscount vous le propose en reconditionné. Autrement dit, le produit a déjà connu une première vie et a ensuite fait l'objet d'une remise en état. Et le travail a été si minutieux que la tablette a retrouvé toutes ses propriétés d'origine, d'où la mention « comme neuf » affichée ici.Sur Cdiscount, l'iPad Air Retina en parfait état, avec 32 Go d'espace de stockage, est disponible à seulement 189,90 € ! Et si vous vous laissez tenter par ce bon plan, sachez qu'il comprend une garantie du fabricant d'un an, pour faire face aux imprévus.Faire appel au reconditionnement permet de faire baisser les prix, sans compromis sur la qualité du produit. En l'occurrence, à moins de 190 €, c'est un iPad Air Retina parfaitement fonctionnel qui vous tend les bras !