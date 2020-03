La tablette Huawei MediaPad T5 10,1" au prix le plus bas jamais vu (offre limitée)

Huawei MediaPad T5 : efficace et abordable

Un excellent modèle pour débuter

Nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher cette réduction très attrayante. La livraison standard à domicile est gratuite même si une fois encore, des retards peuvent être à l'ordre du jour à cause du confinement. Vous avez la possibilité de régler la commande en quatre fois, soit 35,39€ par mensualité. De leur côté, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans. Enfin une seconde assurance casse + vol est à 19,99€ pour une durée d'un an ou 24,99€ pour deux ans.La tablette Huawei MediaPad T5 dispose d'un écran avec une diagonale de 10,1 pouces et une définition de 1920 x 1200 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et très lumineuse. À l'intérieur, ce modèle embarque un processeur Kirin 659, 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. L'expérience est globalement très fluide d'une application à une autre et sur l'interface. Par contre, vous devrez inévitablement faire quelques concessions sur les jeux vidéo les plus gourmands en ressources. Mais le résultat reste satisfaisant.Poursuivons sur des informations au sujet de la qualité des photos. La tablette de Huawei embarque un capteur 5 mégapixels dans son dos et un autre de 2 mégapixels en frontal. La visuels capturés ne seront pas exceptionnels mais le rendu est correct dans l'ensemble. L'autonomie assurée par la batterie 5100 mAh est d'environ deux journées complètes. Il faut bien évidemment compter sur une durée de vie beaucoup plus conséquente en veille.Cette tablette Huawei MediaPad T5 est idéale s'il s'agit de votre premier modèle. Facile à utiliser et allant à l'essentiel, ce produit profite d'une construction robuste, d'un écran de qualité et de performances honorables. Dépêchez-vous car les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.