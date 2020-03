Le disque dur interne Seagate BarraCuda 1To est en promotion sur Cdiscount

Un disque de secours pour votre PC

La sécurité avant tout

Nous nous retrouvons une énième fois chez Cdiscount pour cette bonne affaire. Le site bordelais est toujours enclin à proposer le paiement en quatre fois, soit 12,25€ par mensualité dans le cas de ce produit. La livraison standard à domicile est assurée gratuitement pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas à débourser le moindre euro supplémentaire. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans. Enfin, une autre assurance panne + casse de 4 ans est facturée à 8,99€ si vous souhaitez y souscrire.Le disque dur Seagate BarraCuda est un modèle interne de 3.5 pouces. Il dispose d'un espace de stockage de 1 To pour accueillir un maximum de données. Avec un tel espace, vous pourrez y transférer vos jeux vidéo, vidéos, photos et autres logiciels imposants. Son interface est en SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches, son débit de transfert interne atteint 210 Mo/s et le débit de transfert du lecteur externe est de 600 Mo/s. Avec de telles spécificités, vous pourrez copier tout ce que vous souhaitez rapidement.En plus de ses performances de haute volée, le disque dur interne Seagate BarraCuda est extrêmement fiable. En effet, il intègre la technologie d'autochiffrement qui permettra à vos fichiers de rester en sécurité face aux menaces du web. Autre bon point, cet exemplaire est également très robuste puisqu'il peut résister aux chocs et aux vibrations. Vous n'avez donc rien à craindre pour votre contenu.Ce disque dur interne conçu par Seagate s'adaptera très bien à votre ordinateur. Il se chargera de stocker vos fichiers les plus précieux et la sécurité sera toujours optimale. À un tel prix, vous auriez tort de vous en priver.