Offrez-vous 240 Go de stockage à prix réduit avec le SSD interne PNY

Un SSD interne PNY à prix réduit

Un point sur les caractéristiques du produit

Si vous avez envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre ordinateur, le PNY CS900 de 240 Go va sûrement vous intéresser.Cet accessoire situé au rayon informatique chez Cdiscount est affiché à exactement 39,99 euros. Il s'agit d'un prix plutôt attractif puisque la version 120 Go est vendue en temps normal à 26,99 euros.En cette période de confinement, le site marchand français propose la livraison gratuite à domicile pour un panier supérieur ou égal à 50 euros. Pour éviter de payer des frais de port à hauteur de 6,99 euros, il est conseillé d'ajouter un deuxième article d'un montant minimum de 11 euros dans votre commande.Comme pour la plupart des SSD, ce modèle PNY CS900 (référence SSD7CS900-240-PB) dispose du format 2,5 pouces. Idéal pour booster le système et les applications d'un PC, le SSD propose un débit de transfert interne de 560 Mo/s (en lecture) et de 460 Mo/s (en écriture). Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits) et Windows 8.1 (32 /64 bits).Simple à installer, le SSD interne est fourni avec des instructions pour configurer l'accessoire pour chacune de ses étapes. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.