Le Scanner mobile Brother DS-620 est en promotion sur Cdiscount

Scanner sans se ruiner

Petit mais complet

Nous nous sommes aventurés du côté de chez Cdiscount pour tomber nez à nez avec cette promotion. Bien entendu, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement en quatre fois. Vous devrez donc débourser 28,16€ au moment de l'achat puis 28,15€ par échéance. La livraison standard à domicile est gratuite et les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans. Enfin, une seconde assurance panne + assistance de 3 ans est facturée à 14,99€ et une dernière contre les pannes + casse de 4 ans est à 19,99€.Ce scanner Brother DS-620 est un modèle totalement portable qui est auto-alimenté en USB. Il est compatible avec tous les ordinateurs Windows et Mac. Sa résolution optique est de 600 ppp x 600 ppp afin de numériser vos documents au format JPG ou PDF dans une qualité professionnelle. Sa mobilité est optimale puisque cet exemplaire fait seulement 400 grammes et sa taille est de moins de 30 centimètres. Il peut donc passer facilement dans une simple sacoche et il ne vous encombrera pas.En plus de sa large compatibilité, ce scanner fonctionne avec plusieurs types de documents. Vous pourrez donc opter pour les formats suivants : feuille A4, carte d'identité, carte de visite, carte vitale ou encore ticket de caisse. De plus, une suite logicielle complète est intégrée à cet appareil. Elle vous aidera à gérer efficacement vos différents document grâce à des outils pensés pour les PC Windows et Mac.Bref, ce scanner portable sera le compagnon idéal de tous les professionnels qui doivent numériser des documents chaque jour. Il est à la fois facile à transporter, performant et compatible avec presque tous les formats et ordinateurs. Un produit de grand qualité !