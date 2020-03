Samsung Galaxy A50 : un excellent smartphone milieu de gamme en promo

Pourquoi Clubic recommande le Samsung Galaxy A50 ?

Très bel écran, lumineux et bien défini

Une autonomie de deux jours

Belle polyvalence en photo

Un bon rapport qualité-prix

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Samsung Galaxy A50

Le milieu de gamme par excellence

Un modèle en photo

C'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe d'héberger cette bonne affaire. Vous pouvez immédiatement payer la totalité de la somme demandée ou bien choisir le règlement en quatre fois. Vous devrez alors débourser 60,63€ au moment de l'achat puis 60,60€ par mensualité. Pour ce qui est de la livraison standard, elle sera effectuée gratuitement pour tout le monde. Une garantie casse d'un an est proposée à 20,99€ et comptez 25,99€ pour deux ans.Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Le Samsung Galaxy A50 dispose d'un écran Super AMOLED 6,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. La dalle est donc parfaitement définie et très lumineuse. La configuration renferme un processeur Exynos 9610 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via micro SD). Si la puissance n'est pas vraiment le point fort de ce mobile, vous pourrez tout de même lancer plusieurs applications simultanément et faire tourner des jeux vidéo comme PUBG Mobile. C'est donc plutôt correct.C'était assez inattendu mais le Samsung Galaxy A50 présente une polyvalence incroyable pour la partie réservée aux photos. Il est équipé de trois modules 25 mégapixels + 5.5 mégapixels pour la profondeur + 8 mégapixels ultra grand-angle dans son dos. À l'avant, c'est un capteur 25 mégapixels qui est de la partie. Le rendu n'a rien à envier à celui qu'il est possible d'obtenir sur un Galaxy S10. Enfin, l'autonomie de la batterie 4000 mAh s'élève à deux journées complètes. C'est extrêmement honorable.Le Samsung Galaxy A50 est un milieu de gamme impressionnant. S'il faut forcément faire quelques concessions sur les performances, il est absolument exemplaire en photo mais aussi pour son autonomie conséquente et son écran de grande qualité. Bref, il conviendra même aux utilisateurs les plus exigeants.