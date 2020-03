Clubic Bons Plans : un écran ACER 23,8" en promotion en ce moment sur Cdiscount

Promotion sur cet écran Acer

Parfait pour la bureautique

La référence exacte du produit est Acer HA240YAwi. Habituellement affiché au prix de 149,99 euros, il fait actuellement l'objet d'une réduction de prix de 38 euros sur Cdiscount, où il est possible de l'acquérir pour 111,99 euros. Un très bon tarif pour ce moniteur pour ordinateur, qui bénéficie de bordures très fines pour un produit vendu à peine plus de 100 euros. Esthétiquement, l' écran est au-dessus de la moyenne sur cette gamme de prix. Les abonnés Cdiscount à volonté profitent de la livraison Express gratuite, les autres devront se montrer un petit peu plus patients s'ils ne veulent pas payer de frais de port.Le moniteur embarque un écran LCD IPSde 23,8 pouces avec définition Full HD 1920 x 1080 pixels et fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le temps de réponse (gris à gris) est de 4ms, la luminosité de 250 nits, on a le support de 16,7 millions de couleurs et un revêtement anti-éblouissement pour un meilleur confort d'utilisation.Les angles de visualisation horizontale et verticale sont de 178° chacun. L'appareil est compatible avec les technologies Flicker-Less, FreeSync, VisionCare et BluelightShield. L'inclinaison de l'écran peut être réglé jusqu'à -5° et +15°. Côté connectique, on a droit à du classique avec ports HDMI et VGA.Si malgré ses qualités et la promotion en cours, ce moniteur ne vous a pas convaincu, vous pouvez aller puiser de l'inspiration dans notre comparatif des meilleurs écran pour PC (bureautique ou gaming) pour votre prochain achat.