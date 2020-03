Bons plans Cdiscount : le disque SSD Interne PNY CS900 120 go à prix réduit

Le SSD le plus abordable du marché

Un SSD robuste et sûr

Nous sommes dans les rayons virtuels de Cdiscount pour apprécier cette bonne affaire. Passons tout de suite aux modalités puisque la livraison standard à domicile vous coûtera 6,99€ contre 9,99€ en express. Bien entendu, étant donné le petit prix de ce produit, le paiement en quatre fois n'est pas d'actualité. Par contre, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé puis si vous poursuivez l'abonnement, vous devrez débourser 29€ pour la première année. Enfin, la garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans.Faisons le point sur les caractéristiques puisque ce SSD PNY dispose d'un espace de stockage de 120 Go. Il s'agit d'un modèle interne de 2,5 pouces avec une interface SATA 6 Gb/s - ATA série 7 broches. Son débit de transfert interne peut monter jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture. Ce SSD est compatible avec les ordinateurs Windows, Linux et macOS. Vos données seront copiées et transférer à toute vitesse.En plus d'offrir quelques gigas supplémentaires pour accueillir vos données personnelles, ce SSD boostera considérablement les capacités du PC auquel il est équipé. Ainsi, votre machine démarrera plus rapidement et les applications chargeront plus vite. Enfin, terminons en précisant que ce SSD signé PNY peut résister aux chocs comme aux températures extrêmes. Vos fichiers seront toujours protégés.Bref, ce SSD PNY CS900 est la solution la plus abordable actuellement sur le marché. Cependant, ce disque n'est pas un bas de gamme pour autant puisqu'il est robuste et ses performances sont vraiment optimales.