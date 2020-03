L'excellent Xiaomi Redmi Note 8T vraiment moins cher

Pourquoi Clubic recommande le Redmi Note 8T ?

Bien conçu et solide

Très bonne autonomie

Assez fluide au quotidien

Très bon rapport qualité-prix

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Redmi Note 8T

Cdiscount : baisse de prix pour le Redmi Note 8T

Les caractéristiques du smartphone

Prenez la direction du site Cdiscount pour vous procurer le Redmi Note 8T qui fait l'objet d'une baisse de prix.Alors qu'on peut le trouver sur d'autres marchands à partir de 197 euros, le smartphone signé Xiaomi voit son tarif diminuer à 178 euros. Seuls les coloris gris et bleu du téléphone sont concernés par le prix en question.Au vu du contexte actuel lié à l'épidémie de coronavirus, seule la livraison à domicile est offerte pour l'achat du produit. Il faudra donc attendre en moyenne une dizaine de jours pour pouvoir le réceptionner chez vous.Le Redmi Note 8T de Xiaomi dispose notamment d'un écran LCD IPS de 6,3 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels (409 ppi), d'un processeur octo-core Snapdragon 665, d'une mémoire vive de 4 Go, d'un stockage interne de 64 (extensible jusqu'à 256 Go via microSD), d'une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide jusqu'à 18 W et de l'OS Android 9.0 (avec une surcouche MIUI 10).Côté APN, on retrouve un capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur avant de 13 MP.Pour la connectivité, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 4.2, le NFC et le port USB Type-C sont notamment de la partie.Si vous voulez en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Redmi Note 8T de Xiaomi