Bons Plans Apple : l'Apple TV à prix réduit en ce moment sur Cdiscount

Un produit d'exception

Tout le contenu dans la pomme de votre main

Nous sommes une nouvelle fois chez Cdiscount pour vous faire plaisir. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne compte bien vous faciliter la tache via la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois. En choisissant cette méthode de règlement, vous devrez débourser 44,81€ au moment de l'achat puis 44,78€ par mensualité. De plus, les adhérents Cdiscount à volonté bénéficieront de la livraison sous un jour ouvré. Pensez donc à activer votre essai gratuit (puis 29€ la première année) pour en profiter. En plus de la garantie de deux ans, l'e-commerçant met à votre disposition une assurance panne + casse de 4 ans à 24,99€. Enfin, l'option « Satisfait ou Remboursé » de deux mois est à 9,99€.Cette Apple TV 4 est dotée d'une mémoire interne de 32 Go pour stocker toutes vos applications et jeux. Vous pourrez donc regarder des films, des séries et autres événements sportifs grâce à cet appareil. Pour la navigation, la marque à la pomme a pensé à tout avec sa Siri Remote. Cette télécommande reliée à Bluetooth à l'Apple TV offre des commandes intuitives via Surface Touch. Pour toujours plus de simplicité, utilisez votre voix pour rechercher un programme. Adressez-vous à Siri en pressant le bouton prévu à cet effet. Le double micro apporte une précision imbattable. La télécommande peut également servir de manette de jeu et embarque un gyroscope ainsi qu'un accéléromètre.Grâce à sa puce A8, l'Apple TV 4 affiche des performances de haute volée. Vous pourrez regarder des vidéos en Full HD et apprécier des jeux magnifiques sur votre téléviseur . Pour cela, il vous suffira de passer par l'App Store qui vous renverra vers un magasin riche en applications. Netflix, iTunes ou encore CanalPlay répondent à l'appel. En gros, vous n'allez pas vous ennuyer tant les possibilités sont illimitées.L'Apple TV 4 est un produit d'exception. Vous ne manquerez jamais de rien avec cet appareil. C'est la solution idéale pour accéder à tous vos divertissements favoris sans la moindre difficulté. Il est temps de profiter de cette promo qui ne va pas durer !