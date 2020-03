Bons plans Logitech : la webcam Logitech HD pro C920 voit son prix diviser par deux

Une caméra pour tout le monde

La webcam bonne à tout faire

La semaine commence bien du côté de chez Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition le paiement en quatre fois sur ce produit. Il vous coûtera donc 15,36€ au moment de l'achat puis 15,35€ par mensualité. Seul l'envoi en suivi est disponible pour cette commande et il vous reviendra à 22€. De plus, le délai de livraison est compris entre 5 et 7 semaines. La garantie est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance d'un an contre la casse est proposée à 5,99€ et une autre contre les pannes + casse de quatre ans est facturée 11,99€.Cette webcam Logitech C920 peut atteindre une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour un rendu très professionnel. Avec une telle caméra, vous pourrez enregistrer des vidéos sans perte de qualité. La définition 1080p est également valable pour les appels vidéo passés via Skype par exemple. En ce qui concerne le streaming, la résolution atteindra 720p. Ce modèle effectuera la mise au point automatiquement et corrigera l'éclairage pour un rendu irréprochable. La webcam est compatible avec tous les ordinateurs pourvus d'un système d'exploitation Windows 7 (et supérieur).En plus d'offrir une superbe qualité d'image, cette webcam conçue par Logitech assure au niveau sonore. En effet, elle est équipée de deux microphones pour capturer un son stéréo naturel. Le bruit de fond sera filtré au passage. Notez aussi qu'avec le logiciel de capture avancé, vous pourrez directement partager le contenu vidéo très facilement. Enfin, la confidentialité est de mise puisqu'un obturateur est présent pour masquer l'objectif.Bref, cette webcam a vraiment tout pour plaire. Elle est idéale pour les vidéastes en herbe mais aussi pour les utilisateurs occasionnels qui veulent seulement contacter leurs proches. Un achat incontournable en ce moment !