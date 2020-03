Optez pour la PS4 Pro 1 To en promotion en ce moment sur Cdiscount

Plus puissante et moins chère !

Des jeux exceptionnels pour s'occuper

Nous nous sommes rendus une nouvelle fois chez Cdiscount pour profiter de cette belle réduction. Faisons le tour des quelques modalités à savoir puisque vous aurez la possibilité de payer en quatre fois, soit 76,79€ au moment de l'achat puis 76,78€ par mensualité. Pour être livré gratuitement sous un jour ouvré, n'hésitez pas à activer votre essai à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année). Précisons aussi que le colis pourrait mettre plus de temps que prévu à arriver chez vous à cause du confinement qui touche la France. La garantie de base est valable pendant deux ans et une autre assurance complémentaire est proposée. Elle vous protégera contre les pannes + assistance à 36,99€ pour trois ans ou contre les pannes + casse à 54,99€ pour quatre années de plus.La machine est donc une PS4 Pro équipée d'un disque dur 1 To. Comme toujours, une manette officielle Dualshock 4 est également de la partie. Tous les câbles essentiels sont bien évidemment présents dans ce pack. Cette console est capable d'afficher une définition en 4K-HDR sur certains jeux. Si vous possédez un écran compatible avec une telle résolution, ces jeux verront leurs graphismes et leur fluidité drastiquement s'améliorer.Il n'y a pas de meilleur moment pour se procurer une PS4 Pro. Déjà, le prix est en berne puisque la nouvelle génération arrive en fin d'année. Ensuite, le catalogue de jeux exclusifs est tout bonnement incroyable du côté de Sony. À vous les superbeset bien plus encore. Sans compter que des titres majeurs commeetarrivent très bientôt. Vous serez prêt à les accueillir dans les meilleures conditions possibles.Notre chère PS4 Pro est une console incroyable à plus d'un titre. Elle est puissante, dispose d'un catalogue complet et vous permettra de profiter de toutes les applications incontournables, dont Disney+ qui sortira le 24 mars. À vous de jouer !