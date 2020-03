Huawei MediaPad T5, la tablette à prix cassé pour passer le temps durant le confinement

La Huawei MediaPad T5 à moins de 130 euros sur Cdiscount

Ecran Full HD 1080p

La Team Clubic Bons Plans est allée donc faire un tour chez Cdiscount, et principalement au rayon tablette tactile.La MediaPad T5 de Huawei est en ce moment en promotion sur le site marchand. Affichée initialement à 206 euros, la tablette voit son prix diminuer à exactement 128,71 euros ; soit une baisse de 77 euros.Le relais colis étant indisponible actuellement, Cdiscount propose gratuitement la livraison standard à domicile (via Colissimo) pour toute commande de la tablette tactile.La Huawei MediaPad T5 disponible dans un coloris noir est notamment équipée d'un écran tactile de 10,1 pouces (avec une résolution de 1920 x 1200), d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go (extensible jusqu'à 256 Go via microSD), du système d'exploitation Android 8.0, du processeur Kirin 659 Octo-Core A53 (4 x 2,36 GHz, 4 x 1,7 GHz) et d'une batterie de 4 980 mAh.Pour la connectique, on retrouvera bien évidemment le Wifi, le Bluetooth 4.2 mais aussi un port USB 2.0 et un port Micro-USB.Enfin, l'appareil dispose d'une caméra arrière de 5 MP et d'une caméra avant de 2 MP.