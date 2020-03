La TV LED 4K UHD 60" LG 60UM7100 à un prix abordable chez Cdiscount

Cdiscount : la LG 60UM7100 en promotion

Une TV LED LG compatible Smart TV

C'est donc au rayon TV sur le site en ligne Cdiscount que la TV LED 4K UHD 60" LG 60UM7100 est vendue à moins de 500 euros (499,99€ plus exactement), soit une remise de 221 euros par rapport à son prix de départ.En cette période de confinement, la livraison standard en point retrait n'étant pas disponible, des frais de port supplémentaires sont susceptibles d'être appliqués. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Le téléviseur LG 60UM7100 possède un écran de 60 pouces (diagonale de 152 cm) à rétroéclairage par LED proposant des images en UHD 4K. La technologie 4K offre une résolution de 3840 x 2160 pixels.Compatible Smart TV, cette TV connectée permet d'accéder (par câble Ethernet ou sans fil grâce au Wifi) à une grande diversité de contenus issus d'internet : vidéo à la demande, jeux en streaming, replay TV, partage de photos ou de vidéos ou encore applications formatées pour la TV.Pour la connectique, on retrouvera notamment 3 ports HDMI et 2 ports USB. Cela vous permet de connecter vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.