Le disque dur externe Toshiba Canvio 1 To à un prix imbattable

Un périphérique qui fait le job !

L'ergonomie à l'état pur

Nous nous sommes rendus chez Cdiscount pour dénicher cette promotion très juteuse. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition le paiement en quatre fois sur cet article. Comptez alors 12,81€ au moment de l'achat puis 12,79€ par mensualité. Les frais de livraison à domicile atteignent 6,99€. Pour recevoir votre colis sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires, n'oubliez pas d'activer votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année). La garantie est valable pendant deux ans et une seconde assurance contre les pannes + casse de quatre ans à 8,99€ est également proposée.Ce disque dur fabriqué par Toshiba dispose d'un espace de stockage de 1 To. C'est largement suffisant pour y accueillir des jeux vidéo, des photos, des vidéos et des logiciels volumineux. Ce modèle externe de 2,5 pouces embarque une interface USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0). Vous pourrez donc transférer vos différents fichiers très rapidement. En effet, le débit de transfert de l'interface atteint 5.0 Gb/s. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !En plus de profiter d'un design extrêmement compact pour faciliter son transport, le disque dur Toshiba Canvio sécurisera tous vos fichiers grâce à sa construction robuste. De plus, une fonctionnalité très appréciée des internautes répond à l'appel. Ainsi, cet exemplaire est compatible plug-and-play, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé sur tous les ordinateurs Windows sans aucune installation de logiciel. Une fois branché, vous pourrez déjà commencer à transférer des données sans attendre.Voilà un modèle absolument parfait qui propose à la fois des performances irréprochables, une ergonomie parfaite et une construction des plus robustes. Sans oublier le rapport qualité/prix excellent. Bref, n'hésitez pas plus longtemps.