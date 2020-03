Le prix du SSD interne PNY CS900 120Go en forte baisse en ce moment

Le stockage abordable par excellence

Votre PC sera ravi

Cdiscount vient nous régaler encore une fois avec cette réduction des plus importantes. Pour la livraison, comptez au minimum 6,99€ pour recevoir la commande chez vous et 3,99€ pour une réception en point retrait. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront bien évidemment leur colis à domicile sous un jour ouvré. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans. Le site bordelais met aussi à votre disposition une seconde garantie contre les pannes + casse de quatre ans à 6,99€.Ce disque SSD est un modèle interne de 2,5 pouces avec une capacité de 120 Go. Son interface est en SATA 6 Gb/s avec ATA série de 7 broches. Pour ce qui est de ses performances à présent, le débit de transfert du lecteur pointe à 600 Mo/s en externe. De son côté, le débit de transfert interne atteint 560 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture. Avec de telles caractéristiques, vous pourrez copier des fichiers puis les lire avec une vitesse déconcertante. Nous vous conseillons tout de même d'utiliser ce SSD pour épauler un disque dur au stockage plus conséquent.Maintenant, précisons que ce périphérique fabriqué par PNY est compatible avec la plupart des ordinateurs Windows, Linux et MacOS. En accueillant un SSD, votre PC améliorera ses capacités à démarrer rapidement et à traiter toutes les taches. Enfin, terminons cette présentation en soulignant le fait que ce modèle est très robuste. Sa conception lui permet d'encaisser des chocs et des températures extrêmes. Bref, vos données seront bien en sécurité une fois stockées dans cet excellent appareil.Le SSD PNY CS900 est un des modèles les plus fiables du marché. Son rapport qualité/prix est tout simplement imbattable ! Ne laissez pas passer cette promotion qui devrait rapidement disparaître tant la demande est forte.