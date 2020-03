Bon plan Cdiscount : Carte Graphique PNY GeForce à prix réduit

Le jeu sans concessions

Pour des graphismes somptueux

Nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher cette bonne affaire. Pour préserver votre budget et ne pas débourser plusieurs centaines d'euros d'un seul coup, vous avez la possibilité de régler cette commande en quatre fois. Comptez alors 99,84€ au moment de l'achat puis 99,81€ par échéance. La livraison à domicile standard vous reviendra à 6,99€. Un point retrait peut également être sélectionné gratuitement. Enfin, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront leur colis chez eux sous un petit jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire contre les pannes ainsi que la casse est à 45,99€ pour quatre ans.Voici la carte graphique PNY GeForce RTX 2070 avec une mémoire de 8 Go. Faisons le tour de quelques données essentielles en soulignant la présence de la technologie GDDR6 SDRAM et d'un bus PCI Express 3.0 x16. L'horloge principale atteint 1410 MHz et l'horloge boostée est à 1620 MHz. Au niveau des interfaces présentes, nous retrouvons trois DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Ce modèle prend également en charge les technologies NVIDIA G-Sync, GPU Boost, Ansel et embarque même un ventilateur double slot. Enfin, la résolution maximale peut atteindre 7680 x 4320 pixels à 60 Hz.Si tous les éléments évoqués ci-dessus ne vous parlent pas, nous allons tenter d'être plus clairs. En gros, cette carte graphique est faite pour pour délivrer un rendu graphique exceptionnel sur votre PC. Elle pourra par exemple activer le ray-tracing en temps réel sur les jeux compatibles, ce qui vous permettra d'obtenir des éclairages, reflets et ombres des plus réalistes. Cet exemplaire tire également le meilleur des dernières fonctionnalités de DirectX 12. Autre point important, la GeForce 2070 RTX est pensée pour la réalité virtuelle. Le rendu sera optimal et la latence très faible.Couplée à un processeur solide, la carte graphique PNY GeForce 2070 RTX fera des miracles sur votre ordinateur. Attendez-vous à jouer à toutes les dernières nouveautés dans les meilleures conditions possibles.