Best Seller Cdiscount : La tablette Samsung Galaxy Tab A à prix réduit

Un bel appareil, aux finitions exemplaires

Une tablette pour toute la famille

Samsung est l'un des acteurs les plus importants du marché de la tablette , grâce à sa gamme très fournie. La Galaxy A est l'un des appareils les plus abordables de la gamme mais la marque n'a pas cherché à faire de compromis trop importants sur la fiche technique. Le modèle intègre un écran de 10 pouces LCD Full HD qui offre une excellente luminosité et une belle restitution des couleurs pour profiter de vos contenus.Le son n'est pas en reste avec deux hauts parleurs placés au bas de l'appareil et compatibles Dolby Atmos. Vos films et séries sont fidèlement restitués pour un spectacle impressionnant de réalisme. Avec 32 Go de stockage, extensibles jusqu'à 512 Go avec une carte Micro SD, vous pouvez télécharger toutes les vidéos et les playlists que vous souhaitez sans vous soucier de la place qu'il reste sur votre appareil.Samsung utilise Android 9 comme système d'exploitation pour sa Galaxy Tab A mais a habillé l'interface proposée par Google par One UI, un système plus familial et convivial qui met en avant des interfaces claires et des icônes très colorées. Le constructeur a pensé aux enfants avec un mode qui leur est réservé, excluant le navigateur web pour ne proposer que des jeux et des applications éducatives.Enfin la partie photo a également été travaillée par Samsung qui propose un capteur arrière à 8 mégapixels et une caméra frontale à 5 mégapixels pour vos selfies mais aussi et surtout vos appels vidéo avec vos proches. L'autonomie est quant à elle annoncée à 13H au total, mais la Galaxy Tab A tiendra plusieurs jours dans le cadre d'une utilisation modérée.La Galaxy Tab A est disponible dès à présent sur Cdiscount et le revendeur en ligne vous propose une belle promotion pour un prix final de 194,99€ seulement. Vous pouvez régler votre achat en quatre fois et la livraison se déroule en 24H.