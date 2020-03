L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab A en promo chez Cdiscount

Cdiscount : la Samsung Galaxy Tab A en promotion

Une bonne autonomie de 13 heures

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount pour acheter la Samsung Galaxy Tab A en promotion.Alors qu'elle est normalement vendue à 239 euros, la tablette tactile voit son prix diminuer à exactement 194,99 euros ; soit une remise immédiate de 44 euros de la part de Cdiscount.À propos des frais de port, ces derniers sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons aux caractéristiques principales de l'appareil.La Galaxy Tab A de Samsung est une tablette tactile équipée d'un écran 10,1 pouces à rétroéclairage par LED avec une résolution de 1920 x 1200 (224 ppi), d'un processeur Samsung Exynos 7904, d'une mémoire vive de 2 Go et d'un espace de stockage de 32 Go (extensible à 512 Go par carte microSD) ; le tout tournant sous Android 9 Pie.Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP et un capteur avant de 5 MP. L'appareil dispose d'un microphone et d'un haut-parleurs stéréo, et embarque surtout une batterie Lithium Ion de 6150 mAh lui assurant une autonomie maximale de 13 heures (pour un temps de charge de 220 minutes).Enfin, la tablette est dotée d'un port USB-C, d'un port USB 2.0, d'un port microSD et d'une miniprise pour casque (3,5 mm).