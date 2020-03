Où acheter une caméra d'intérieur connectée rotative HD à moins de 30 € ?

Jusqu'à 73 % de réduction !

Surveillez votre maison depuis votre smartphone

C'est certainement une offre à ne pas laisser passer si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre domicile. Car si les caméras de surveillance connectées sont de plus en plus populaires, on peut parfois être découragé par le prix de ces objets. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit : la team Clubic Bons Plans est parvenue à vous dénicher une bonne affaire sensationnelle.En effet, sur Cdiscount, vous pouvez vous procurer une caméra d'intérieur connectée rotative HD à 26,99 € seulement ! Soit une réduction de 66 % sur le prix conseillé !Cela vous semble encore trop cher ? Alors Cdiscount va plus loin en vous proposant une remise supplémentaire de 20 % ! Il vous suffit, pour cela, d'entrer le code promo BR20 au moment de votre commande, et le montant total descendra ainsi jusqu'à 21,59 €. Cela va être difficile de trouver un meilleur prix...Pour à peine plus de 20 €, vous recevrez une caméra de surveillance fonctionnelle et facile à utiliser. Vous n'aurez qu'à la placer où vous le souhaitez et elle filmera en HD (1280x720) l'intérieur de votre maison. Une mission qu'elle poursuivra également la nuit, grâce à sa vision nocturne à 10 mètres. De plus, elle sera en mesure de balayer du regard toute votre pièce, via sa rotation horizontale à 300° et verticale à 90°.Et pour suivre les images captées par l'appareil, il vous suffira d'ouvrir l'application mobile dédiée, disponible à la fois sur Android et sur iOS. Mais vous n'aurez pas besoin d'avoir les yeux rivés en permanence sur votre smartphone. La caméra est en effet équipée d'un détecteur de mouvement et pourra vous alerter en cas de présence inhabituelle.Si vous désirez vous absenter de chez vous l'esprit libre, vous pouvez opter pour une caméra de surveillance connectée. Et à moins de 22 €, vous n'avez plus l'excuse du prix pour continuer à hésiter !