Un aspirateur iRobot Roomba en promo et un assistant vocal Google Nest Mini offert !

Un Google Nest Mini offert pour l'achat de l'aspirateur robot iRobot Roomba E5154

Finie la corvée d'aspirer !

C'est donc sur le site de Cdiscount qu'il faudra vous tourner pour profiter d'une offre qui concerne notamment l'achat d'un aspirateur robot connecté iRobot.En effet, le Roomba E5154 est vendu avec l'enceinte intelligente Google Nest Mini à exactement 299,99 euros, soit une économie de près de 45 euros par rapport à des achats séparés. Pour information, l'enceinte de la firme de Mountain View est à 44,90 euros.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison en point retrait. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Avec le Roomba E5154 d'iRobot, vous pouvez mettre vos aspirateur au placard ou dans votre grenier puisqu'il mettra fin à cette corvée d'aspirer.D'une capacité de 0,6 litre, l'aspirateur robot vous permet de le contrôler avec l'assistant vocal Google. Le Roomba E5154 a notamment été conçu pour aspirer les poils d'animaux de vos sols en utilisant son système unique avec 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces.Avec une autonomie de 90 minutes, l'aspirateur signé iRobot fera le travail à votre place et lorsqu'il est à court de batterie, il retournera sur sa base et se rechargera automatiquement après le nettoyage.Concernant ses autres caractéristiques essentielles, le Roomba E5154 dispose d'une puissance de 10.23 Watts, mesure 34 x 32,5 x 9,7 cm et un poids de 3,8 kilos.