Xiaomi Redmi Airdots : les écouteurs Bluetooth disponibles à moins de 15€

Des oreillettes portables et abordables

Pour tous les usages du quotidien

Vous devrez vous rendre sur Cdiscount pour vous emparer de cette offre sur ces écouteurs bluetooth . Les frais de port dans le cadre d'une livraison à domicile standard s'élèvent à 6,99€ contre 3,99€ au niveau d'un point retrait. Pour recevoir cet article sous un jour ouvré, pensez à bien activer l'essai gratuit au programme Cdiscount à volonté. Si vous choisissez de conserver cet abonnement, il coûtera uniquement 29€ pour la première année. Une garantie optionnelle casse + vol est disponible à 9,99€ pour un an et 12,99€ pour une durée de deux ans.Les Xiaomi Redmi Airdots se connecteront à vos différents appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...) en passant par la technologie Bluetooth 5.0. La distance entre les écouteurs et l'appareil visé ne peut dépasser 10 mètres. Quoi qu'il en soit, ce modèle délivre un son HD d'une excellente qualité. Vos musiques ou même les appels que vous passerez se laisseront apprécier dans des conditions absolument optimales. Autre bon point, les écouteurs sont très discrets une fois placés dans vos oreilles. Vous pourrez utiliser une seule oreillette en mono.Grâce à leur design fin et sobre, les Xiaomi Redmi Airdots sont parfaits pour vous accompagner durant votre sport. Ils ne vous gêneront pas même après plusieurs heures d'utilisation. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie 40 mAh embarquée délivre une durée de vie d'une douzaine d'heures. Vous pourrez ensuite utiliser le boîtier de charge inclus pour recharger rapidement les écouteurs. Enfin, le pack contient aussi deux paires de cache-oreilles supplémentaires.Bref, vous l'aurez compris, le rapport qualité/prix de ces écouteurs conçus par Xiaomi est tout simplement optimal. Les stocks risquent de fondre comme neige au soleil, alors ne tardez pas trop !