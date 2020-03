Découvrez le prix agressif du Huawei P30 Lite 128 Go en ce moment sur Cdiscount

130 euros de réduction sur le Huawei P30 Lite

128 Go de stockage sans se ruiner

Lancé au prix de 369 euros, le Huawei P30 Lite est actuellement vendu 239 euros chez Cdiscount à l'occasion de l'événement commercial "Les jours immanquables" du site de commerce en ligne. Soit une baisse de tarif de 130 euros. La livraison dès le lendemain à domicile ou en point relais est gratuite pour les abonnés Cdiscount à Volonté.Le Huawei P30 Lite est équipé de 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Les performances sont assurées par un SoC Kirin 710 gravé en 12nm. L'autonomie est confiée à une batterie de 3340 mAh avec support de la recharge rapide 18W. Pour l'authentification, le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière.L'écran de 6,15 pouces offre une définition FHD+ sur un format plutôt compact pour un smartphone récent. Sur la partie supérieure, une discrète encoche waterdrop abrite un capteur photo frontal de 24 MP pour les selfies et la reconnaissance faciale. Au dos, on retrouve un triple capteur photo qui se compose d'un module principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP.A noter que le mobile dispose de toutes les applications Google et recevra normalement les mises à jour Android à venir.Si ce smartphone est susceptible de vous intéresser grâce à cette promotion, n'hésitez pas à jeter un œil à notre test du Huawei P30 Lite pour en savoir plus sur ce modèle.