L'offre immanquable Cdiscount sur le Huawei P Smart 64 Go

La promo intelligente

Une endurance à toute épreuve

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion qui est valable du 4 au 18 mars 2020. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur le site bordelais pour bénéficier du paiement en 4 fois. La livraison à domicile est facturée à partir de 6,99€ ou vous pouvez récupérer la commande à un point retrait gratuitement. En optant pour le service Cdiscount à volonté (essai gratuit + 29€ la première année), vous recevrez le smartphone chez vous sous un jour ouvré. L'e-commerçant propose une garantie casse à 12,99€ pour 1 an et 22,99€ pour 2 ans.Passons aux caractéristiques de ce Huawei P Smart 2019. Il dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 6,21 pouces et une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. Ce modèle embarque un processeur Kirin 710, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go qui est extensible. Une telle configuration vous permettra de faire tourner toutes les applications avec une fluidité optimale. Il en est de même pour les jeux même si des concessions sont à prévoir au niveau des graphismes.Pour ce qui est des photos, vous pourrez utiliser le double capteur 13 mégapixels + 2 mégapixels positionné à l'arrière du mobile. En frontal, un module 8 mégapixels s'occupera de prendre vos selfies. Enfin, nous notons la présence d'un capteur d'empreintes digitales et d'une batterie très endurante. En effet, avec sa capacité de 3400 mAh, elle permet au P Smart 2019 de tenir pendant pratiquement 2 journées, ce qui est excellent pour un mobile aussi abordable.Bref, vous l'aurez compris, le Huawei P Smart 2019 est idéal pour les plus petits budgets. Sans être parmi les exemplaires haut de gamme, il propose des capacités convaincantes, une autonomie solide et un écran de qualité. Foncez !