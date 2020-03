Pack Corsair Gaming à un prix record chez Cdiscount

Tout votre nécessaire gaming à moins de 100 €

Un clavier à membrane pour un maximum de discrétion

Le très pratique et complet pack de gaming de la marque Corsair vient de subir une baisse de prix plus que réjouissante pour tous les fans de jeux sur ordinateur. L'ensemble de quatre accessoires bénéficie en effet d'une remise de 90 €, passant ainsi sous la barre des 100 € en ne coûtant plus que 99,99 € au lieu des 189,99 € demandés habituellement. Cette excellente affaire est actuellement prise d'assaut sur le site du e-commerçant, ainsi, si vous êtes intéressé par ces accessoires de gaming Corsair, on vous conseille de ne pas traîner pour glisser le pack dans votre panier .Sur Cdiscount, il est possible de régler votre achat en quatre fois moyennant une participation financière de quelques euros. Une fois votre commande passée, vous recevrez votre colis rapidement, chez vous ou en point retrait.Le pack de gaming Corsair est donc constitué de quatre accessoires, tous nécessaires au gamer passionné. Le clavier à membrane K55 est un appareil aussi silencieux que réactif. Moderne, il a la bonne idée d'afficher un rétroéclairage RGB. Il fonctionne sous Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 et bien entendu Windows 10.Doté d'une prise mini jack, le deuxième article du pack - le casque VOID Pro de couleur rouge - s'adaptera, quant à lui, à tous vos dispositifs (ordinateur, console, mp3, etc.). Il vous fera profiter d'un son à la fois riche et net grâce à la technologie Surround. Particulièrement moelleux et confortable, vous pourrez le garder des heures sur votre tête sans sensation de gêne.Les deux derniers accessoires du pack Corsair font la paire, puisqu'il s'agit d'une excellente souris optique spécial gamer, la HARPOON RGB PRO FPS/M et de son tapis à la fois souple et doux (en caoutchouc et tissu).Pour profiter de cette jolie offre, c'est chez Cdiscount que ça se passe !