Smartphone Xiaomi Mi 9T : nouvelle chute de prix chez Amazon et Cdiscount

Xiaomi change la donne avec le Mi 9T

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Mi 9T ?

Design moins tristounet que le Mi 9

Écran borderless de très bonne qualité

Des performances surprenantes pour sa gamme de prix

Très bonne autonomie

Plutôt équilibré en photo

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Xiaomi Mi 9T

En rouge et noir, le prix du Xiaomi Mi 9T reste le même !

Il n'est plus impossible aujourd'hui de mettre la main sur un téléphone très abordable et qui pourtant ne fait aucune concession sur les performances brutes ou la qualité photo. Xiaomi est en quelque sorte le porte-étendard de cette tendance. La marque chinoise s'est installée officiellement en France depuis près de deux ans maintenant sans changer son orientation d'un iota : proposer des produits simples d'usage et puissants à des prix défiant toute concurrence.La Team Clubic Bons Plans vous propose aujourd'hui le Xiaomi Mi 9T, dans sa version de 64 Go de mémoire. Mais attention, deux variantes sont disponibles aujourd'hui. Soit le téléphone dans son coloris noir, très sobre et passe-partout, soit le même appareil mais cette fois avec une teinte rouge du plus bel effet.On commence par l'offre d'Amazon, avec le Xiaomi Mi 9T en noir. Pour rappel le téléphone propose un écran de 6,39 pouces dans un format 19:5. Pas de bordures en haut et en bas de l'écran mais pas non plus de caméra avant dans une encoche intégrée sur la dalle.A la place Xiaomi a fait le choix de la caméra pop-up. Dès que vous avez besoin du capteur frontal de votre smartphone pour passer un appel vidéo ou réaliser un selfie, la caméra sort automatiquement du boitier par un système motorisé. Une fois fini, elle retourne dans son logement. L'opération prend moins d'une seconde et le système est très résistant et peut tenir sur des milliers d'ouvertures et fermetures.Le téléphone bénéfice également d'un processeur Snapdragon 730, une puce très performante pour faire tourner toutes les applications mobiles disponibles sur le Google Play Store. Divertissement, actualités mais également logiciels de productivité et jeux vidéo 3D, vous pouvez tout faire avec ce téléphone très polyvalent.Pour la partie photo principale, là encore Xiaomi a mis le paquet avec pas moins de trois capteurs photo grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. D'un portrait à un la prise de vue d'un paysage gorgé de détails, le Mi 9T est à l'aise dans toutes les situations et vous permet d'obtenir des images d'une qualité remarquable.L'autonomie est elle assurée par une batterie de 4 000 mAh et peut tenir facilement la journée, voire plus dans le cas d'une utilisation moyenne incluant un peu de consultation web, quelques photos et une utilisation des messageries instantanées.Le Xiaomi Mi 9T est décidément un téléphone pensé pour tous les usages. Noir ou rouge, à vous de choisir le coloris qui vous séduit le plus, son prix reste lui identique quelque soit la version.