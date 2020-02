🔥 Le Xiaomi Mi 8 (128 Go) à prix cassé chez Cdiscount

Enorme baisse de prix pour le Xiaomi Mi 8 sur Cdiscount

Les principales caractéristiques du smartphone

C'est donc sur le site Cdiscount qu'il est possible d'acquérir en promotion le Xiaomi Mi 8 disponible dans un coloris noir.Alors que son prix de vente conseillé est de 549 euros, le smartphone voit son tarif dégringoler à exactement 215,99 euros ; soit 180 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 40% de rabais supplémentaire par l'intermédiaire du coupon AFFAIRE40 qui est à saisir durant l'étape du panier.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard en point relais. Pour les membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Le Xiaomi Mi 8 est un smartphone qui dispose d'un écran Full HD+ de 6,21 pouces (résolution 2248 x 1080), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 (2.8 GHz / 8-core), du système graphique Qualcomm ADRENO 630, d'une mémoire vive de 6 Go et d'une batterie de 3400 mAh (compatible Quick Charge 4.0+) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile MIUI 9.Côté APN, le téléphone embarque un capteur arrière Sony Exmoor RS IMX363 de 12.0 + 12.0 MP et un capteur avant de 20.0 MP.Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test complet du Xiaomi Mi 8