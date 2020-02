Le pack console Microsoft Xbox One X 1To Star Wars Jedi : Fallen Order à moins de 260€ chez Cdiscount

Cdiscount : belle promotion sur le pack Xbox One X 1To Star Wars Jedi : Fallen Order

Mettez-vous dans la peau d'un jeune Padawan

Jusqu'au mardi 25 février 2020 à 9 heures précises, le site marchand français effectue une offre intéressante sur l'achat du pack Xbox One X 1To Star Wars Jedi : Fallen Order.Initialement vendu à 279,99 euros, l'ensemble fait l'objet d'une remise de 5% avec le coupon GAMER5 qui est à saisir dans le panier. Grâce à ce code promotionnel, le prix du pack descend exactement à 256,97 euros.À titre d'information ou pour rappel, les frais de port sont offerts pour toute livraison effectuée en point relais. Pour une livraison à domicile, il faut être membre CDAV . Le programme Cdiscount à volonté peut être testé gratuitement pendant quelques jours.Avec ce pack contenant notamment Star Wars Jedi : Fallen Order, vous aurez l'occasion de faire vos preuves en tant que jeune Padawan sur console Xbox One X.La console de salon du géant Microsoft est réputée pour être la console la plus puissante au monde, avec 40% de puissance supplémentaire par rapport à ses concurrentes. La Xbox One X d'une capacité de stockage de 1 To est fournie avec une manette sans fil. Le bundle comprend aussi 1 mois d'essai au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass.Vous aurez également la possibilité de visionner vos films Blu-ray 4K et vos vidéos 4K sur les services de streaming les plus connus du moment.Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur cette console, nous vous conseillons de jeter un oeil sur notre article lié au test de la Xbox One X