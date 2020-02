Bon plan Cdiscount : un pack Xbox One X 1To ultra complet à moins de 290€

Un super pack Xbox One X à moins de 290 euros chez Cdiscount

La console la plus puissante au monde

Alors que le week-end approche à grands pas, les promotions fleurissent chez Cdiscount.Au rayon jeu vidéo, il est possible de se procurer en promotion un bundle comprenant la Xbox One X 1 To avec Forza Horizon 4, le DLC LEGO, 1 mois d'accès au Xbox Live Gold & Xbox Game Pass et une 2ème manette blanche. Affiché au prix de vente conseillé de 559,98 euros, l'ensemble voit son tarif chuter à 299,99 euros ; ce qui près de 260 euros de remise immédiate de la part de Cdiscount.Mais ce n'est pas du tout ! Grâce au coupon MOINS10E à saisir lors de l'étape du panier, vous bénéficiez de 10 euros de réduction supplémentaire. Cela fait un montant total de 289,99 euros.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils ont le privilège d'avoir la livraison gratuite à domicile.La Xbox One X est réputée pour être la console la plus puissante au monde.Avec 40% de puissance supplémentaire par rapport à ses concurrentes, la Xbox One X a été conçue pour vivre notamment une expérience immersive de jeu en qualité 4K.Vous aurez aussi la possibilité de visionner vos films Blu-ray 4K et vos vidéos 4K sur les services de streaming les plus connus comme Netflix ou Amazon Prime.Si vous souhaitez en savoir plus sur la console de Microsoft, on vous conseille de jeter un oeil sur notre article lié au test de la Xbox One X