Un disque dur externe Seagate 6 To + 2 mois Adobe Creative Cloud Photography en promotion

Sauvegarde facile et rapide

Des retouches de pro sur Photoshop et Lightroom

On a souvent tendance à repousser la sauvegarde de nos données. Pourtant, cette opération est essentielle, pour ne pas tout perdre en cas d'incident. Mais on se dit qu'on n'a pas forcément l'équipement adéquat ou que cela risque de prendre du temps...Avec ce disque dur externe de Seagate, il sera plus difficile de trouver des excuses ! Car l'appareil comprend 6 To de mémoire, ce qui vous permettra de stocker sans (trop) compter. De plus, il est très facile à installer, et ce, aussi bien sur PC que sur Mac. Et avec ses ports USB 3.0, l'équipement vous assure des vitesses de transfert élevées, et donc des temps de sauvegarde raccourcis. Enfin, vous avez la possibilité de l'emporter avec vous, grâce à sa longueur inférieure à 20 cm, et son poids dépassant à peine le kilo.Mais si ces arguments ne suffisent pas à vous convaincre, Cdiscount possède un autre atout dans sa manche. En effet, le disque dur est proposé dans une offre incluant deux mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud pour la photo. En d'autres termes, pendant cette période, vous pourrez utiliser Photoshop et Lightroom CC, pour retoucher vos photos, sans débourser le moindre centime en plus.Et en ce moment, le pack est disponible au prix de 119,99 € sur Cdiscount, au lieu de 179,92 € (prix moyen), soit près de 60 euros de moins. De plus, vous avez la possibilité de payer en quatre fois, avec des frais limités, moyennant des mensualités de 30,71 € chacune.Moins de 120 euros pour un disque dur externe de 6 To, ainsi qu'un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo, cela vous tente ? Alors profitez rapidement de ce bon plan sur Cdiscount !