Barre de son 2.1 Bluetooth LG SK4D avec caisson de basses à seulement 89,99€ chez Cdiscount

La LG SK4D en promotion sur Cdiscount

Puissance de 300 watts

La Team Clubic Bons Plans vous donne rendez-vous sur le site Cdiscount pour acheter en promotion la LG SK4D avec son caisson de basses. Affichée au prix de vente conseillé de 183 euros, la barre de son est au tarif promotionnel de 99,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Le site marchand vous donne la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire de 10 euros grâce au code MOINS10E qui est à saisir lors de l'étape du panier. Attention, le coupon est valable pendant une durée limitée.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons désormais aux caractéristiques du produit.Idéale pour compléter le système audio de votre téléviseur, la barre de son SK4D signée LG embarque une puissance totale de 300 Watts : 100 Watts pour la barre de son et 200 Watts pour le caisson de basses.L'appareil dispose de la technologie Bluetooth 4.0 qui permet d'appairer d'autres périphériques. Pour la connectique, on retrouve une entrée audio numérique optique (TOSLINK) et un port USB (USB à 4 broches, type A). La barre de son prend aussi en charge le Dolby Digital et le Digital Surround.