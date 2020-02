Cdiscount vous fait économiser 117 € sur l'achat de la TV 4K Philips

8 millions de pixels sur un écran de 50 pouces

Le divertissement dans les meilleures conditions

Si vous songez à changer de téléviseur, vous avez intérêt à jeter un œil aux promos Cdiscount. Car le site e-commerce vous propose actuellement le téléviseur UHD 4K de Philips (référence : 50PUS6203) à 349,99 €, soit 117 € de moins que le prix moyen (-25 %). De plus, la plateforme vous offre la possibilité de payer en quatre mensualités de 89,58 €, comprenant 8 € de frais.Mais si le prix connaît une réduction intéressante, les performances ne sont, elles, pas vues au rabais. En effet, le produit affiche un écran de 50" (126 cm), monté sur un socle d'une grande finesse. Sa résolution est de 3840 x 2160 pixels, ce qui correspond à la définition courante de la Ultra HD 4K pour les téléviseurs. En d'autres termes, ce sont plus de 8 millions de pixels qui s'afficheront devant vos yeux.Par ailleurs, la TV de Philips tire profit de plusieurs technologies innovantes. Ainsi, le « Micro Dimming Pro » permet d'optimiser le contraste et l'éclairage de l'écran, assuré par les LED, en fonction de la luminosité de la pièce. De même, le moteur « Pixel Precise Ultra HD » est capable de convertir les images qu'il reçoit, de sorte à les afficher avec une netteté et des couleurs impeccables.Enfin, l'appareil est doté du système d'exploitation SAPHI, développé par Philips. Clair et intuitif, il permet d'accéder simplement à de nombreuses applications, en particulier en ligne. Car le téléviseur est également connecté (Smart TV) : il est donc possible d'y regarder directement des vidéos YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, etc.Avec son téléviseur 4K UHD, Philips fait la démonstration de son savoir-faire en matière d'affichage et d'équipement connecté. À moins de 350 euros, ce serait dommage de s'en priver.